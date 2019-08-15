Arturo Vidal Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
SÜPER LİG

Arturo Vidal Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Arturo Vidal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni ile siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Diğer
Arturo Vidal, 2018 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer oldu.

Arturo Vidal, 2018 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer oldu.

Adı Beşiktaş ile anılan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

Şilili yıldız, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğenirken, deneyimli oyuncunun bu hareketi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Arturo Vidal'ın beğendiği paylaşım.
Arturo Vidal'ın beğendiği paylaşım.

Şili basınında da yer bulan bu beğeni hakkında, "Arturo, Barcelona'da mutlu ama 32 yaşında. 2 yıllık daha sözleşmesi var faakt Barça'da 2 yıl daha oynar mı? Medel'in de yakın dostu, menajerleri de aynı. Bu mesaj bugünün transferi için olmasa da ilerleyen dönem için bir transfer hazırlığı olarak görülebilir." yorumları yapıldı.

  • Geçen sezon La Liga'da Barcelona formasıyla 53 maça çıkan Vidal bu karşılaşmalarda, 3 gol 7 asist ile oynadı.

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