Arturo Vidal Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Adı Beşiktaş ile anılan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

Şilili yıldız, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğenirken, deneyimli oyuncunun bu hareketi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Şili basınında da yer bulan bu beğeni hakkında, "Arturo, Barcelona'da mutlu ama 32 yaşında. 2 yıllık daha sözleşmesi var faakt Barça'da 2 yıl daha oynar mı? Medel'in de yakın dostu, menajerleri de aynı. Bu mesaj bugünün transferi için olmasa da ilerleyen dönem için bir transfer hazırlığı olarak görülebilir." yorumları yapıldı.