Aslan 7'de 7 yaptı

Süper Lig’e fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi. . Bu sezon çıktığı tüm lig maçlarını kazanan Galatasaray, hem hanesine 3 puan daha ekledi hem de ilk 7 maçını da kazanarak en iyi sezon başlangıcına imza attı. Aynı şekilde Okan Buruk da üst üste 7 galibiyet alan Galatasaray Teknik Direktörü oldu. Geçen sezondan beri süren galibiyet serisi ise 15 maça çıktı. Yeni sezonda ilk kez üçlü savunmayla sahaya çıkan teknik direktör Okan Buruk, Liverpool mücadelesi öncesinde prova yaptı. Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Mauro İcardi, bu sezon çıktığı 6. lig maçında 5. golünü atmayı başardı. Karşılaşmada baskılı bir futbol sergileyen Aslan, kısa süre içerisinde skor üstünlüğünü ele geçirdi. 22. dakikada Singo rakibini eksilterek çizgiye inerken içeri çevirdiği topu İcardi topuk vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Alanya ekibi, çok kez şut şansı bulsa da ya çerçeveyi tutturamadı ya da kaleci Uğurcan Çakır’ı geçemedi. Galatasaray’ın savunmasını orta sahaya kadar çıkartmasını fırsat bilen Alanya ekibi, geçiş hücumunda sarı-kırmızılıları hazırlıksız yakalamaya çalıştı. 58’de İbrahim’in şutunu Uğurcan çıkartırken, dönen topu tamamlayan Yusuf da tecrübeli kaleciyi aşamadı. 75’te Hagi’nin pasıyla defans arkasına sarkan Ogundu, karşı karşıya pozisyonda Uğurcan’ı geçemedi. 83’de sol kanattan içeri kat eden Yusuf, şutunda direğe takıldı. Maçın son bölümünde Galatasaray, iyice sahasına kapansa da Alanyaspor beraberlik yüklendi ancak yine kalesinde devleşen Uğurcan'a takıldı. 90. dakikada Ruan'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut önce Uğurcan sonra da direğe çarptı.