Joao Pereira'dan maç sonu şaşırtan Uğurcan Çakır açıklaması

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün oynayan turuncu-yeşilliler, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.





Yenilginin ardından Portekizli teknik direktör Joao Pereira basın toplantısında soruları yanıtladı.





Joao Pereira'nın açıklamaları şu şekilde;

'Oyuncular her şeyini verdi'

"Daha iyi bir maç olabilirdi çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar."





'Son şampiyona karşı oynadık'

"Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi."





'Zaman geçirmek için birçok şey yaptı'

"Galatasaray son dakikalarda bize karşı zaman geçirerek oynadı. Uğurcan Çakır benim eski takım arkadaşım. Zaman geçirmek için birçok şey yaptı. Oynamaya devam ettik. Maalesef gol atamadık."











