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Aslan finale hazır

Aslan finale hazır

15:5313/05/2025, Salı
IHA
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Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalıştı.
Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da Türkiye Kupası finalinin hazırlıkları sona erdi.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.





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