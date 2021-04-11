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Aslan kan kaybediyor

Süper Lig’de son iki maçını kaybeden Galatasaray kendi sahasındaki maçta Fatih Karagümrük ile yenişemedi. Şampiyonluk yarışındaki puan kayıplarına devam eden sarı-kırmızılı takım, Ndao’nun golüyle geri düşerken, Babel ile beraberliği yakaladı. Donk ise kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Aslan kan kaybediyor
Galatasaray

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray ile Karagümrük, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelirken, iki takım da beraberliğe razı oldu: 1-1. Süper Lig’den son 2 maçını kaybeden sarı-kırmızılı takımın son 6 maçta kaybettiği puan sayısı 13’e yükseldi. 9. dakikada Gedson Fernandes’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, fileleri havalandırdı. Hakem Ali Palabıyık, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izlerken, Babel’in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti. 13’de Jimmy Durmaz’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao’nun kaleciyle karşı pozisyondaki şutu direkten döndü. Direkten dönen topa Lens’in şutu ise dışarı çıktı. 33’de Emre Akbaba’nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed’in kafa vuruşunda kaleci Viviano gol izni vermedi. 48’de Emre Akbaba’nın sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Mustafa Muhammed’in kafa vuruşunda top çerçeveyi tutmadı. 60. dakikada soldan içeriye kat eden Salibur’un şutunu Muslera çelerken, dönen topu önünde bulan Ndao, Karagümrük’ü 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Fernandes’in pasıyla topla buluşan Babel, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutla eşitliği sağladı: 1-1. 79. dakikada Sobiech, Donk’un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Ali Palabıyık pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartla Donk’u oyundan attı. 86’da rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Balkovec’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyon tekrarını izledikten sonra penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmedik

Galatasaraylı Mustafa Muhammed maç sonrası yaptığı açıklamada, “İyi mücadele ettik ama kazanamadık. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmedik. İnşallah telafi edeceğiz” dedi. Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Ömer Bayram ise “Pes etmeyeceğiz. Galatasaray’ın gerçek kimliğini sahada yansıtmalıyız” diye konuştu. Marcao da puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Donk kızardı Babel sarardı

Galatasaray’da Ryan Donk, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 76. dakikada Sobiech, Donk ile girdiği mücadele sonrası yerde kalırken, hakem Ali Palabıyık, VAR uyarı sonrası kenara gelip pozisyonu izledik ve daha önce sarı kartı olan Donk’a direkt kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda, ceza sınırında bulunan Ryan Babel ise 84. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ali Palabıyık VAR kararıyla!

Maçın hakemi Ali Palabıyık’ın verdiği 3 karar VAR’dan döndü. Yedlin’in sakatlandığı pozislyonda Lens’i atmadığı için eleştirilen Palabıyık, Mustafa Muhammed’in 9. dakikada attığı golü VAR kararıyla iptal ederken, Babel’i ise 76. dakikada VAR uyarısı sonrası attı. Ali Palabıyık, Kerem’in 84. dakikada yerde kalmasına penaltı kararını ve Balkovec’e gösterdiği kırmızı kartı ise VAR kararıyla iptal etti.

Yedlin’de kırık şüphesi

Galatasaray’ın ABD’li oyuncusu DeAndre Yedlin, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 20. dakikada Lens ile mücadeleye giren Yedlin, acı içinde yerde kaldı. Tedavisi yapılan ABD’li oyuncu, 26. dakikada tekrar oyuna girerken, 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in cezalı olması nedeniyle Galatasaray’ın başında sahaya çıkan antrenör Levent Şahin, maçın ardından yaptığı açıklamada, “20. dakikada mesajı aldık. Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gitti. Burada maçla ilgili mesajı aldık. 20. dakikadan itibaren Riva’daki hakemlerle seste ve görüntüde bir problem oldu sanırım. Uzaktan, yakından iyi niyeti olmayan hakem grubuyla karşılaştık. Bahane değil ama oyunun sonucunu etkilediler. Futbol ve oyun adına üzgünüm” ifadelerini kullandı.

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