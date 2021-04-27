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Aslan Pamuk'un şampiyonluk tahmini

Geçen yıl ABD başkanlık seçimindeki tahminiyle nam salan beyaz aslan Pamuk, bu sefer de Süper Lig şampiyonluğu için tahminde bulundu. Pamuk, bu yılın şampiyon takımı olarak ‘Fenerbahçe’yi’ seçti.

Haber Merkezi DHA
Aslan Pamukun şampiyonluk tahmini
Pamuk içerisinde et olan sarı lacivertli kutuyu seçti

İstanbul Tuzla’da bulunan Aslan Park’ta dünyaya gelen 2 yaşındaki beyaz aslan Pamuk, dünyanın yakından takip ettiği 3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın birinci olacağını tahmin etmişti. Pamuk bu yıl da Türkiye Süper Lig şampiyonluğu için tahminde bulundu.

Tahmin için üzerinde ‘Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ takım renklerinden oluşan 3 adet karton kutu, bakıcılar tarafından Pamuk’un önüne sunuldu. İçinde eşit miktarda et bulunan kutulara yaklaşan Pamuk, ilk olarak sarı lacivert renkli kutuyu seçerek 2021 Süper Lig şampiyonluk tahminini Fenerbahçe’den yana kullandı.

Pamuk'un sarı-lacivertli kutuyu seçtiği an.
DHA
Pamuk'un sarı-lacivertli kutuyu seçtiği an.

"Herkes diğerini bekliyordu, Pamuk'un seçtiği oldu"

“Aslanların dünyada çok az kalmış hayvanlardan olduğunu belirten Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, “Bizde de iki çift bir de genç olarak Pamuk var. Pamuk’un tahmin yeteneği oldukça güçlü, onu keşfettik. Geçmişte Amerika başkanının kim olacağını bilmişti. O dönemde herkes Trump’ın kazanma ihtimalini daha yüksek görüyordu. Fakat Pamuk bilmişti. Bugün de Süper Lig Şampiyonluğu için Pamuk’tan hangi takımın şampiyon olacağını tahmin etmesini istedik. Bu yüzden eşit miktarda et koyduğumuz kutuları, eşit mesafeyle önüne koyduk. Onun ilk tercihi Fenerbahçe oldu. Muhtemelen Fenerbahçe şampiyon olacak. Çünkü bugüne kadar tahminleri tuttu. Pamuk kâhin olmaya aday. Sonuçları merakla bekliyoruz” diye konuştu.

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