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Spor

Assombalonga Fraport TAV Antalyaspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.

14:18 . 8/08/2023 Salı
AA
1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende 30 yaşındaki Assombalonga kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


İngiltere Championship ekiplerinden Watford'dan transfer edilen Assombalonga, törende yaptığı açıklamada, Antalya'da olduğu için mutlu olduğunu belirtti.


Antalya'yı şehir olarak hem kendisinin hem de ailesinin sevdiğini aktaran Assombalonga, "Bu sezon takım arkadaşlarımla, hocalarımızla birlikte takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.


Türkiye'de en iyi performansını sergilemek istediğini dile getiren Assombalonga, "Elimdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum" diye konuştu.


Watford'dan önce Adana Demirspor forması da giyen Assombalonga, Akdeniz ekibi ile çıktığı 54 resmi maçta 18 gol atmıştı.






#Fraport TAV Antalyaspor
#Britt Assombalonga
#Transfer
#Süper Lig
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