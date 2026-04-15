Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen toplam skorla 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, 2-0 kazandığı maçın rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı ağırladı.
Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barça, 2-1 kazanmasına rağmen toplam skorda 3-2 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Barcelona'da Eric Garcia 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Madrid'in golünü 31. dakikada Ademola Lookman atarken, Katalan ekibinin golleri 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres'ten geldi.
Bu sonucun ardından Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı-Beyazlılar, Sporting Lizbon-Arsenal eşleşmesinden tur atlayan tarafla kozlarını paylaşacak.