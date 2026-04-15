Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Atletico Madrid Barça'yı saf dışı bıraktı: Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi

00:0015/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Atletico Madrid - Barcelona maçından kare.
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen toplam skorla 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, 2-0 kazandığı maçın rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı ağırladı.

Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barça, 2-1 kazanmasına rağmen toplam skorda 3-2 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Barcelona'da Eric Garcia 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Madrid'in golünü 31. dakikada Ademola Lookman atarken, Katalan ekibinin golleri 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Bu sonucun ardından Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı-Beyazlılar, Sporting Lizbon-Arsenal eşleşmesinden tur atlayan tarafla kozlarını paylaşacak.


ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
Atletico Madrid - Barcelona maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
#Atletico Madrid
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
