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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla Atletico Madrid'den fark yedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, La Liga'da deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştı. Atletico Madrid-Sevilla maçını ev sahibi ekip 6-1 kazandı. Bu sonucun ardından Sevilla ligde 16. sırada yer aldı. Atletico Madrid-Sevilla maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

09:37 . 5/03/2023 Pazar
AA
Sevilla'lı futbolcuların üzüntüleri ve Atletico Madrid'li oyuncuların sevinçleri

Sevilla'lı futbolcuların üzüntüleri ve Atletico Madrid'li oyuncuların sevinçleri

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında yapılan maçta Sevilla, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda farklı mağlup olup gelecek hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kaybetti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı.


Atletico Madrid-Sevilla maçında gol atan futbolcular

Karşılaşmada Atletico'nun gollerini Memphis Depay (Dk. 23 ve Dk. 26), Antoine Griezmann (Dk. 53), Yannick Carrasco (Dk. 69) ve Alvaro Morata (Dk. 76 ve Dk. 90+2) kaydetti. Sevilla'nın tek golü 39. dakikada Youssef En-Nesyri'den gelirken, Endülüs takımı 74. dakikada Ivan Rakitic'in ayağından penaltı kaçırdı. Sevilla'da Alassane Gueye 80. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


En kötü sezonlardan birisi

Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligde kalma mücadelesi veren Sevilla, 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu sezon en farklı galibiyetini alan Atletico Madrid ise 45 puanla 3. sırada yer alıyor.


Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe 9 Mart'ta TSİ 23.00'de deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.


Atletico Madrid-Sevilla maçının özetini izle






#La Liga
#Sevilla
#Atletico Madrid
2 saat önce
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Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla Atletico Madrid'den fark yedi
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