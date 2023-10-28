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Spor

Avcı'dan savunma ve bitiricilik uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği günden bu yana oyun formasyonunu futbolcularına ezberletmek adına adeta beyin yıkıyor. Takım savunmasını oturtmaya öncelik veren deneyimli teknik adam, kapılan topların ise verimli kullanılması ve bitiriciliğin artırılması adına çalışmalar yaptırıyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:42 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer maç hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer maç hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da göreve geldikten sonra antrenmanlar dışında futbolcularla toplantılar yapan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni oyun formasyonunu yerleştirmek için adeta beyin yıkıyor. Bu konuda daha önce çalıştığı oyuncularla birlikte yeni futbolcuları kaynaştırarak oyun bütünlüğünün yanı sıra oyuncu bütünlüğünü de oluşturmaya çalışan deneyimli teknik adamın önceliği takım savunmasını her bölgede gerçekleştirmek. Avcı, kapılan topların ise verimli kullanılması ve bitiriciliğin artırılması adına sıkı çalışmalar yaptırıyor. Antrenmanlar dışında yardımcıları ile oyuncuların verileri üzerinde çalışan Avcı, bu verileri teorik derslerde paylaşarak sahada uygulanmasını istiyor.




İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Süper Lig'de art arda Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul takımları karşısında sergilenen başarılı grafik dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcının, daha önce de 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek istanbul temsilcileriyle yaptığı toplam 31 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, Avcı'yla İstanbul deplasmanlarında 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile yapılan 7 deplasman maçında ise 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.





#Trabzonspor
#Karagümrük
#Süper Lig
#Abdullah Avcı
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