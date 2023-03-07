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Spor

Avrupa kupalarındaki maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa kupalarında 9 Mart Perşembe günü yapacağı son 16 turu ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

15:06 . 7/03/2023 Salı
AA
Hakem François Letexier

Hakem François Letexier

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.


Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Gent takımıyla deplasmanda oynayacağı maçta Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.


Sivasspor'un deplasmanda İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının hakemi ise Arnavutluk'tan Enea Jorgji olacak. Jorgji​​​​​​​'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlenecek.




#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Sivasspor
#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Konferans Ligi
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Avrupa kupalarındaki maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu
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