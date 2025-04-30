UEFA Avrupa Ligi Kupası
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.
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