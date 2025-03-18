Avrupa üçüncüsü Hatice Nur Sarı davul zurna eşliğinde karşılandı

Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 72 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Adana Kozanlı güreşçi 18 yaşındaki Hatice Nur Sarı, 3. oldu.

Bronz madalya kazanan milli sporcu, Kozan Stadyumu’nda İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Antrenörleri Musa Delibaş, Erol Dağlı ve sporcularla birlikte davul zurna ile karşılandı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı’nın memleketine Avrupa derecesi ile dönmenin gururunu yaşadığını belirten Hatice Nur Sarı Dünya, kendisinin de aynı başarılı yakalamak istediğini söyledi.