Avrupa'da hedef üçte üç

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Avrupa’nın iki numaralı organizasyonunda ülkemizi temsil eden üç takımımızdan, Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

Kura çekimi yarın

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde, grup müsabakalarının son haftasındaki tüm maçlar saat 23.00’te başlayacak. Bu geceki maçların ardından ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi ise yarın gerçekleştirilecek.

Aslan kazanırsa ilk 8 şansı kesin gibi

UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçlar öncesi Galatasaray 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, 4 averaja sahip. Üst turu garantileyen sarı-kırmızılı takım, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt olarak son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer karşılaşmaların da sonuçları önemli.

BODO GLİMT ZORLUYOR

Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan Lyon, Tottenham ve Anderlecht kazanıp, Mancnester United da Romanya'da FCSB'yi yenerse, Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli. Böyle bir senaryoda Norveç ekibi, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

G.Saray'a beraberlik de yetebilir

Galatasaray'ın Hollanda deplasmanında Ajax ile berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk 8 şansı bulunuyor. sarı-kırmızılı takımın ilk 8 sıra içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı bulunuyor. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.

Beşiktaş galip gelirse play-off turunda

Fenerbahçe ile aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyette de benzer senaryolar mümkün.

2 GOL DEZAVANTAJLI DURUMDA

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet siyah-beyazlılar tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası son bulacak.

3 puan turu getiriyor

Geride kalan 7 maçta 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.

BERABERLİKTE İŞLER KARIŞIYOR

Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek. Sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak. Bu durumda 10 puanlı rakiplerden Elfsborg’un yenilmesi, PAOK'un 7, Sociedad'ın 5, Ajax’ın 7 farklı kaybetmesi gerekecek. Fenerbahçe beraberliğine göre, 9 puanlı rakiplerinden Roma ve Ferencvaros mağlup olursa turu temsilcimiz geçecek. Diğer yandan Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erecek.

Yenilgide bile şansı var

Fenerbahçe'nin tek farklı yenilgisinde; Ferencvaros, en az 3 farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak. Porto, evinde en fazla 4 farklı yenilirse, Beşiktaş puan alırsa, Braga ve Hoffenheim kazanamazsa Fenerbahçe tek farklı yenilse dahi play-off biletini alacak. 9 puanlı Roma, Frankfurt'a 6 farklı kaybederse de sarı-lacivertliler tek farklı yenilgide İtalyan ekibini geride bırakabilecek.



