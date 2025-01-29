Galatasaray'da ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcusu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"Profesyonel Futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2023-24 sezonunda Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen yıldız ismin opsiyonu bu yaz kullanılmıştı. Bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.