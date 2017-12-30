Avrupa'daki en iyi takımımız Galatasaray

UEFA'nın resmi sitesi kendi turnuvalarında alınan sonuçları baz alarak tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı.

Galatasaray, UEFA listesine en başarılı takımlar arasında 20. sırada yer alırken Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en iyi takımı oldu. Diğer takımlarımızdan Fenerbahçe 47. , Beşiktaş 51. ve Trabzonspor 113. sırada kendine yer buldu.

UEFA'nın açıkladığı listenin ilk 5 sırasını ise Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus oluşturdu.