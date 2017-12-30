UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Avrupa'daki en iyi takımımız Galatasaray

UEFA, kendi organizasyonlarında alınan sonuçlara göre tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. Galatasaray, Türkiye'den listeye giren en başarılı takım olurken sıralamanın en üstünde Real Madrid yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA, Avrupa kupalarındaki en iyi takımların sıralamasını açıkladı.

UEFA, Avrupa kupalarındaki en iyi takımların sıralamasını açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesi kendi turnuvalarında alınan sonuçları baz alarak tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı.

  • Galatasaray, UEFA listesine en başarılı takımlar arasında 20. sırada yer alırken Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en iyi takımı oldu. Diğer takımlarımızdan Fenerbahçe 47. , Beşiktaş 51. ve Trabzonspor 113. sırada kendine yer buldu.
UEFA'nın açıkladığı listenin ilk 5 sırasını ise Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus oluşturdu.

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