Avrupa'daki en iyi takımımız Galatasaray

UEFA'nın resmi sitesi kendi turnuvalarında alınan sonuçları baz alarak tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı.
- Galatasaray, UEFA listesine en başarılı takımlar arasında 20. sırada yer alırken Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en iyi takımı oldu. Diğer takımlarımızdan Fenerbahçe 47. , Beşiktaş 51. ve Trabzonspor 113. sırada kendine yer buldu.
UEFA'nın açıkladığı listenin ilk 5 sırasını ise Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus oluşturdu.
📊UEFA'nın açıkladığı, Avrupa kupalarındaki tüm zamanların en iyi kulüpleri arasında Galatasaray 20. sırada yer aldı.
👉47- Fenerbahçe
👉51- Beşiktaş
👉113- Trabzonspor pic.twitter.com/bQkLE1Y0wY
📊UEFA'nın açıkladığı, Avrupa kupalarındaki tüm zamanların en iyi kulüpleri arasında Galatasaray 20. sırada yer aldı.
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