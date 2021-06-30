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Avrupa'nın önemli kulüpleri Alassane Ndao’nun peşinde

Fatih Karagümrük’ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao için Avrupa kulüpleri teklifte bulunmaya başladı. İspanya’nın önde gelen ekiplerinden Sevilla’nın bu futbolcuya ilgisi olduğu öğrenilirken, Fransa ekibi Sochaux da resmi teklifte bulunacak.

Haber Merkezi İHA
Avrupanın önemli kulüpleri Alassane Ndao’nun peşinde
Alassane Ndao'nun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fatih Karagümrük’ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao, Avrupa ekiplerinin hedefinde. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 38 maçta forma giyen ve 11 gol atıp 9 asist yaparak 20 gole direkt etki eden 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performans sonrasında birçok Avrupa ekibinin transfer listesine girdi.

Sevilla istiyor

İspanya ekiplerinden Sevilla ve Fransa Ligue 2’de bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Sochaux’nun transfer listesinde yer alan Ndao için, başta Belçika ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de talebi bulunuyor.

Karagümrük’e bu futbolcuyla görüşmek için talepte bulunan takımlar, Türkiye’de yetkilendirdiği menajerler üzerinden kulüple pazarlığa oturmak için bekliyor.

  • 1 yıl daha sözleşmesi var
  • Kırmızı-siyahlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için gelecek olan teklifleri değerlendirmek isteyen Karagümrük, bu futbolcudan elde edeceği bonservis bedeliyle kadroya takviye yapmayı planlıyor.

Alassane Ndao
Alassane Ndao


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