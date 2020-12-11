Avrupa'yı sallayan oyuncu Philip Zinckernagel: 30 maçta 46 gole katkısı var

Philip Zinckernagel, takımının sırtlamaya devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu hem attığı goller hem de yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettiriyor. Norveç Ligi ekiplerinden Bodo/Glimt forması giyen Philip Zinckernagel, Avrupa'da birçok takımın scout listesine girmiş durumda. Hücum bölgesinde birçok mevkide görev alabilen 25 yaşındaki oyuncu sağ kanat, forvet, forvet arkası ve sol kanat olarak oynayabiliyor.

30 maçta; 22 gol, 24 asist

Bu sezon Bodo/Glimt formasıyla 30 maçta forma giyen Philip Zinckernagel, 22 gol ve 24 asistle oynadı. Takımın ligde oynadığı 27 karşılaşmada 19 gol atan genç oyuncu 24'de asist yaptı. Aynı zamanda 19 golle Norveç Ligi'nde gol kralı oldu. Avrupa Ligi elemelerindeyse 3 maçta 3 golle oynadı.

Piyasa değeri 1 milyon euro

30 Mart 2018 yılında SönderjyskE'den Bodo/Glimt'e 200 bin euro karşılığında transfer olan Zinckernagel'in, Transfermakrt verilerine göre güncel bonservis değeri 1 milyon euro olarak gözüküyor. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe peşinde

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Philip Zinckernagel'i yakından takip ettiği ve bordo-mavililere transfer etmek istediği iddia edildi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de sezon başında oyuncunun fiyatını sorduğu ve sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna katacağı transfer döneminde iddia edilmişti. Ülkemizden Trabzonspor ve Fenerbahçe dışında Avrupa'dan birçok takımda oyuncuyu takip ediyor.

Philip Zinckernagel'in attığı birbirinden şık goller