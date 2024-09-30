Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralanan eski futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.
Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'ın tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Katıldığı bir program çıkışında, her iki ayağından da vurulan Serhat Akın, ameliyat olmuştu.
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, 2000-2005 yılları arasında sarı lacivertli takımda forma giyen Akın'ı hastanede ziyaret etti.
Serhat Akın'a yapılan geçmiş olsun ziyaretinde, Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu da yer aldı.