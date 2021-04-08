Spor Babelden dikkati çeken açıklama "Dürüst olursam ceza alırım"
FUTBOL FUTBOL

Babel'den dikkati çeken açıklama: "Dürüst olursam ceza alırım"

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Hakemlerle ilgili soruya da cevap veren Hollandalı yıldız, "Bu konuya girmem doğru olmaz. Eğer dürüst bir şekilde fikirlerimi söylersem ceza alabilirim" dedi.

Haber Merkezi AA
Babelden dikkati çeken açıklama: Dürüst olursam ceza alırım
Ryan Babel, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 maçta 4 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Artık hata yapma lüksümüz yok"


Sezonun bitimine 9 maç kala lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldıklarının hatırlatılması üzerine Babel, "Mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız birçok maç ve alacağımız puanlar var. Futbolda her şey olabiliyor. Daha önce bu tip senaryoları yaşadık. Her maçı kazanarak sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligin kalan bölümünde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bugüne kadar çok hata yaptık. Kendime, camiaya ve takıma güvenim sonsuz. Pozitif kalmamız lazım. Kalitemize sonuna kadar inanıyorum." diye konuştu.

“Galatasaray bunu daha önce başardı”


Galatasaray'ın 2 sezon önce Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında geride olmasına rağmen mutlu sona ulaştığını hatırlatan Babel, "Bir sezonu anımsıyorum. Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in çok gerisindeydi ve şampiyon oldu. Takım inancını kaybetmedi ve şampiyonluğa ulaştı. Aynı ruhla ve inançla sonuna kadar mücadelemize devam etmeliyiz. Taraftarımız bizimle beraber olsun ve bize inansın. Bu takım bunu tekrar başarabilir" değerlendirmesinde bulundu.

“Dürüstçe duygularımı söylersem ceza alırım”


Ryan Babel, hakemlerle ilgili bir soru üzerine, "Hakemler her zaman konuşuluyor. Bu konuya girmem doğru olmaz. Eğer dürüst bir şekilde fikirlerimi söylersem ceza alabilirim" cevabını verdi.

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 28 şampiyonluk cevabı
SPOR
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 28 şampiyonluk cevabı


Abone Ol Google News
Türkiyeden kaçıracaktı

Türkiye'den kaçıracaktı

​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıktı.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji açıkladı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak
Üniversitedeki görevine geri dönen Boynukalından açıklama: Hezeyanlara meydan vermemek için ayrılıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli uyarı.

​"AB zirvesi protokolü iki tarafın mutabakatıyla hazırlandı"

Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var.

Bu bir canilik

Bu bir canilik

​Genç kadın kızının önünde metrelerce sürüklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.