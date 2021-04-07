Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 28 şampiyonluk cevabı

Kemerburgaz arazisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak olan tesis hakkında konuştu.
"6 tane saha yapacağız"
- Bir tarihe tanıklık edildiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazidir. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık. 30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalarda deprem riski var. Hepsini buraya taşıyacağız. Florya ve Riva anlaşması hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray yıkılmaz"
- Destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum'a da çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir yenilgiyle üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz yüzyıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz" dedi.
"Başvurudan haberimiz yok"
- Fenerbahçe'nin yaptığı başvurudan haberlerinin olmadığını söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok" ifadelerini kullandı.
"Kulüpler Birliği, birlik değil"
- Kulüpler Birliği'nden istifa eden Mustafa Cengiz bu konu hakkında da, "Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok" dedi.
"Ali Bey'i ikna mı edeceğim"
- Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğunun eksilebileceğini belirten Başkan Cengiz, "Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun? Benim kötü adamların duasına ihtiyacım yok. Ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim? Kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Bugüne kadar 1 tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metinleri tekrar ettiler mi? Ben ettim. Beni ikna edemezler kardeşim. Hatta korkarım bir şampiyonlukları eksilecek" ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe doğru yönetilmiyor"
- Sarı-lacivertli kulübün doğru yönetilmediğini belirten Cengiz, "Sen bize hırsız dedin' diyorlar. Ben de baktım nerede demişim. Ben size hırsız demiyorum. Hala 'hırsız dedin' diyor. Yahu demiyorum kardeşim. Demek benim bilmediğim bir şeyler var. İşte eğitim... İki tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Sen bilmiyorsan Google'a bakacaksın kardeşim. Bak, öğren. Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" dedi.
Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalından canlı yayınla izleyebilirsiniz.
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Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalından canlı yayınla izleyebilirsiniz.