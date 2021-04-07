Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 28 şampiyonluk cevabı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri'nin basın lansmanında açıklamalarda bulundu. Tesis hakkında konuşan Cengiz, ayıca Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi yaşadığı şampiyonlukları istemesi üzerine de, "Ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim? Kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkardılar mı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 15:18 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 15:42 Yeni Şafak