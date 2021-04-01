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Fenerbahçe'den Galatasaray'a canlı yayın daveti

Sarı-lacivertli kulüp, 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili Galatasaray'ı açık oturuma davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Galatasaraya canlı yayın daveti
Mustafa Cengiz ve Ali Koç

Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ile ilgili yaptıkları açıklamanın ardından sarı-lacivertlilerden sarı-kırmızılı kulübe davet geldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir. İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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