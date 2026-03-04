BAE'deki tenis turnuvası iptal edildi

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, "Bölgede devam eden güvenlik endişelerinin ardından, bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan etkinlikler iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Oyuncularımızın ve turnuva personelimizin emniyeti ve refahı en önemli önceliğimizdir. Oyuncular bölgede kalmaya devam etmekte olup; konaklama ve tüm acil ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da ileriye dönük seyahat düzenlemeleri araştırılmakta ve kendilerine tam destek sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.