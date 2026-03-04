Yeni Şafak
BAE'deki tenis turnuvası iptal edildi

12:104/03/2026, Çarşamba
AA
Milli tenisçilerimiz de bu turnuvada boy gösteriyordu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.

BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal oldu.


Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, "Bölgede devam eden güvenlik endişelerinin ardından, bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan etkinlikler iptal edilmiştir" denildi.


Açıklamada, "Oyuncularımızın ve turnuva personelimizin emniyeti ve refahı en önemli önceliğimizdir. Oyuncular bölgede kalmaya devam etmekte olup; konaklama ve tüm acil ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da ileriye dönük seyahat düzenlemeleri araştırılmakta ve kendilerine tam destek sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel'in mücadele ettiği ATP Challenger 50 düzeyindeki turnuvada, dün eleme maçları oynanırken güvenlik alarmı çalmaya başlamış, oyuncuların, hakemin ve top toplayıcı çocukların, "Lütfen binanın içine girin" uyarısının ardından kortu hızla terk ettikleri görüntülere yansımıştı.


Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kalmıştı.



