İran saldırısı sonrası 'kaçtı' denmişti: Ronaldo’nun gerçekte nerede olduğu ortaya çıktı

11:064/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Cristiano Ronaldo’nun, İran’ın Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ne saldırısı sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’dan ayrıldığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcunun kulübü Al Nassr'dan iddialara fotoğraflı cevap geldi.

Suudi basınında yer alan haberlere göre Ronaldo’nun ülkeyi terk etmediği, dün öğleden sonra kulüp tesislerinde bulunduğu ve sakatlığı nedeniyle sağlık kliniğinde fizik tedavi gördüğü aktarıldı.

Al-Nassr da sosyal medya hesabından yıldız futbolcunun tesislerde çalışırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, “Dönüş için rehabilitasyon” notunu düştü.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanan Al-Fayha maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sakatlığının süresi ve niteliği henüz netleşmezken, 7 Mart’ta Neom ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğinin yapılacak kontroller sonrası belli olacağı ifade edildi.

