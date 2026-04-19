Bafetimbi Gomis dönüyor! Eski yıldızdan büyük sürpriz

L'Equipe'te yer alan habere göre dünyanın dört bir yanındaki önemli futbol yöneticileriyle temas kurarak vizyonunu genişleten Gomis'in, Troyes projesi için şimdiden kendi ekibini oluşturduğu ifade ediliyor. City Group’un bu hamlesi, Manchester City ile başlayan küresel futbol ağına Gomis’in saha içi tecrübesini ve profesyonel birikimini entegre etme isteği olarak yorumlanıyor.

Gomis için Troyes, kariyerinde nostaljik bir öneme de sahip. Saint-Étienne altyapısında yetiştikten sonra 2005 yılında henüz genç bir yetenekken Troyes’a kiralanan efsane isim, burada geçirdiği yarım sezonda 13 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yıllar önce golcü olarak hizmet ettiği camiaya bu kez "futbol aklı" olarak dönmesi beklenen Bafe, kulübün Ligue 1’deki kalıcı yapılanmasında kilit rol oynayacak.