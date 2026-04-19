Bafetimbi Gomis dönüyor! Eski yıldızdan büyük sürpriz

Tuğçe Erginkoç
14:52 19/04/2026, Pazar
Gomis Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşamıştı.
Fransa futbolunun köklü ekiplerinden Troyes, Ligue 1 yolunda emin adımlarla ilerlerken yönetim katında radikal bir değişim süreci başlattı. Sezon sonunda görevinden ayrılacak olan sportif direktör Antoine Sibierski’nin yerine, dünya futbolunun devi City Group’un rotayı tanıdık bir isme kırdığı öğrenildi.

40 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 2024 yılında profesyonel oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra tamamen futbol yönetimi ve teknik yapılanma alanına odaklandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre dünyanın dört bir yanındaki önemli futbol yöneticileriyle temas kurarak vizyonunu genişleten Gomis'in, Troyes projesi için şimdiden kendi ekibini oluşturduğu ifade ediliyor. City Group’un bu hamlesi, Manchester City ile başlayan küresel futbol ağına Gomis’in saha içi tecrübesini ve profesyonel birikimini entegre etme isteği olarak yorumlanıyor.

Gomis için Troyes, kariyerinde nostaljik bir öneme de sahip. Saint-Étienne altyapısında yetiştikten sonra 2005 yılında henüz genç bir yetenekken Troyes’a kiralanan efsane isim, burada geçirdiği yarım sezonda 13 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yıllar önce golcü olarak hizmet ettiği camiaya bu kez "futbol aklı" olarak dönmesi beklenen Bafe, kulübün Ligue 1’deki kalıcı yapılanmasında kilit rol oynayacak.



