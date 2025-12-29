Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Bahçeşehir Koleji Avrupa Kupası'nda Veolia Towers'ı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Avrupa Kupası'nda Veolia Towers'ı ağırlayacak

11:3829/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı sahasında Veolia Towers'ı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı konuk edecek.


Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.


Avrupa Kupası'nda 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda averajla 3. sırada yer alıyor.


Alman ekibi ise oynadığı 11 maçı da kaybetti. Veolia Towers, 10. ve son basamakta bulunuyor.


Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında Umana Reyer Venezia'ya 94-85 mağlup oldu.




#Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı
#BKT Avrupa Kupası
#Veolia Towers
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARALIK AYI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?