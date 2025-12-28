Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Basketbol Süper Ligi'nde bileği bükülmüyor

18:4828/12/2025, Pazar
AA
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti ve 13'te 13 yaparak liderliğini sürdürdü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi.


OYUNCU SAYILARI

Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22


Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7


PERİYOT SONUÇLARI

1.⁠ ⁠Periyot: 18-23

Devre: 41-37

3.⁠ ⁠Periyot: 56-54


Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa Petkimspor ise 8. yenilgisini yaşadı.






#Beşiktaş GAİN
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Aliağa Petkimspor
