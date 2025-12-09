Yeni Şafak
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta 8'inci galibiyetini aldı

9/12/2025, Salı
Karşılaşmadan kare.
Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup 10’uncu hafta mücadelesinde Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys'i 94-85 mağlup etti.

BKT EuroCup 10’uncu hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys'i ağırladığı maçtan 94-85 ayrıldı.


Ante Zizic’in basket faulden kazandığı sayılarla maça başlayan Beşiktaş GAİN ilk periyodu 27-19 önde kapattığı karşılaşmada soyunma odasına da 47-38 önde gitti. İkinci yarıya daha etkili savunma yaparak başlayan rakip takım oyuna dengeyi getirdi ve 3’üncü periyottan 65-64 önde ayrıldı.


Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunda siyah-beyazlılar bitime 18 saniye kala Vitto Brown’un 3 sayılık basketiyle skoru 80-80’e getirerek maçı uzatmaya götürdü.


Uzatmada daha rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak salondan 94-85 galip ayrıldı.


Konuk ekip adına 27 sayı üreten Flowers’ın sayıları takımını galibiyete taşımaya yetmezken ev sahibi takımda süren alan tüm oyuncular takımlarına skor katkısı sundu.




