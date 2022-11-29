Spor Bakan Kasapoğlu İzmirdeki olaylı maç hakkında konuştu Şiddete taviz yok
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Bakan Kasapoğlu İzmir'deki olaylı maç hakkında konuştu: Şiddete taviz yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe-Altay maçında yaşananlara ilişkin, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük, konuyu takip ediyoruz. Şiddetin, sporu gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kasapoğlu İzmirdeki olaylı maç hakkında konuştu: Şiddete taviz yok
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği tarafından 'Sağlık ve çevre için bisiklet' sloganıyla 'TBMM'de Bisikletli Günler' programı düzenlendi.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir basın basın mensubunun sorusu üzerine İzmir'de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük, konuyu takip ediyoruz. Şiddetin, sporu gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

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