PTT 1.LİG

Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar neden ayrıldı?

Balıkesirspor'da görevine son verilen Yusuf Şimşek isyan etti: İki günde yaşadıklarımın tarifi yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verildi. Karara tepki gösteren 44 yaşındaki çalıştırıcı, 18 yıllık futbol ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerinde böyle bir şey yaşamadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Yusuf Şimşek ile yollarını ayıran Balıkesirspor, 1. Lig'de 12. sırada yer alıyor.

Yusuf Şimşek ile yollarını ayıran Balıkesirspor, 1. Lig'de 12. sırada yer alıyor.

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, yaptığı açıklamada dün Fatih Karagümrük karşısında 5-0 gibi ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Bunun kabul edilebilir bir tarafının olmadığını belirten Dağlı, Yusuf Şimşek'in görevine son verdiğini dile getirdi.

"Onurlu ve gururlu bir şekilde futbol oynanması gerekiyordu "


Dağlı, başkanlık yetkisi kullanarak bu kararı kendisinin aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

  • "5-0'lık farklı mağlubiyetin ardından böyle bir istifa istemek hakkımız. 35 puan almamız, ligde kalmamız böyle bir öz güven vermeyeceğini düşünerek onurlu ve gururlu bir şekilde futbol oynanması gerekiyordu ama bu ekip 3-0, 2-1 galibiyetler alırken 5-0'lık yenilgi ağır oldu. Bir gün önceki istifasında maddiyatı sorun etmişti. Kulübe geldiğinde de maddiyatla ilgisi olmadığını söylemişti. Futbol sorumlumuz 3 hafta kalması yönünde ikna etmişti kendisini. Baktığımızda 3 hafta katkısı olmadığını düşündük. Ben de başkanlık yetkimi kullanarak görevine son verdim."

Yusuf Şimşek'ten açıklama

Yusuf Şimşek de konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Şimşek, 18 yıllık futbol ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerinde son 2 günde yaşadıklarının tarifinin olmadığını belirterek, "Kulübün önünü açmak için bir gün önce istifa ediyorum, 'hedefe ulaşıldı' diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor. Futbolculara, ekibime ve Balkes taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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