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Balotelli özel jetle gitti

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, bugün özel jetle kentten ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun takıma verilen iki günlük izni yurt dışında geçirmek için gittiği öne sürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Balotelli Adana Demirspordan ayrıldı mı?
Balotelli'nin uçağa binerken çekilen görüntüsü paylaşıldı.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden Adana Demirspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Alınan başarılı sonuca rağmen maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella ve Mario Balotelli’nin saha içinde tartışması dikkati çekti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan mavi lacivertli ekibin teknik direktörü Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin insana başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için konu orada kapandı” dedi.

Balotelli özel jetle kentten ayrıldı

Maçtan sonraki günü Adana’daki evinde geçiren Balotelli, bugün sabah saatlerinde özel jetle kentten ayrıldı.

İtalyan yıldızın kulübün verdiği iki günlük izni yurt dışında geçirmek istediği ileri sürüldü.

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