Balotelli özel jetle gitti

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden Adana Demirspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Alınan başarılı sonuca rağmen maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella ve Mario Balotelli’nin saha içinde tartışması dikkati çekti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan mavi lacivertli ekibin teknik direktörü Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin insana başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için konu orada kapandı” dedi.

Balotelli özel jetle kentten ayrıldı

Maçtan sonraki günü Adana’daki evinde geçiren Balotelli, bugün sabah saatlerinde özel jetle kentten ayrıldı.

İtalyan yıldızın kulübün verdiği iki günlük izni yurt dışında geçirmek istediği ileri sürüldü.

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