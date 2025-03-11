Katalan devine galibiyeti getiren golleri 11 ile 42. dakikada Raphinha (2) ve 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Benfica'nın tek golünü 13. dakikada Nicolas Otamendi attı.

Mücadelenin 15. dakikasında Fransız hakem, oruç tutan futbolcular için iftar molası verdi. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.