UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 11 ile 42. dakikada Raphinha (2) ve 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Barcelona çeyrek finalde Borussia Dortmund-Lille maçının galibiyle eşleşecek. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Barcelona sahasında Benfica'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Barcelona toplamda 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
Katalan devine galibiyeti getiren golleri 11 ile 42. dakikada Raphinha (2) ve 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Benfica'nın tek golünü 13. dakikada Nicolas Otamendi attı.
Benfica'da milli oyuncularımız Kerem Aktüroğlu ile Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aktürkoğlu 56. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.
Mücadelenin 15. dakikasında Fransız hakem, oruç tutan futbolcular için iftar molası verdi. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.
Barcelona çeyrek finalde Borussia Dortmund-Lille maçının galibiyle eşleşecek.