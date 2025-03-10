UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
20.45 Barcelona - Benfica: 1-0
23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3
23.00 Inter - Feyenoord: 2-0
23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0
20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1
23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1
23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1
23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2