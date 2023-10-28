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Spor

Barcelona-Real Madrid: 1-2 (ÖZET)

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı geriden gelerek Jude Bellingham'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Barcelona-Real Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
19:24 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:31 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Real Madrid'li futbolcuların gol sevinçleri

Real Madrid'li futbolcuların gol sevinçleri

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 68 ve 90+2. dakikalarda Jude Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 6. dakikada İlkay Gündoğan attı.


Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 28'e yükseltirken, Barcelona ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Barcelona ise deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.



Jude Bellingham gollerine devam etti

Real Madrid’in 20 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham, El Clasico’da ilk kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 10’a çıkarırken, toplamdaki gol sayısını ise 13’e yükseltti. Bellingham bu performansıyla takımdaki en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.


İlkay Gündoğan, Barça’daki ilk golünü Real Madrid’e attı

Barcelona’da deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, ligdeki ilk gol sevincini Real Madrid karşısında yaşadı. Bu sezon takıma katılan 33 yaşındaki futbolcunun ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de toplam 4 asisti bulunuyor.


Barcelona-Real Madrid: 1-0


Barcelona-Real Madrid: 1-1


Barcelona-Real Madrid: 1-2






#La Liga
#Real Madrid
#Barcelona
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