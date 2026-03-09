Barcelona'dan art arda üçüncü galibiyet

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk olduğu maçı uzatma dakikalarında gelen golle kazandı. Konuk takımın gollerini Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde attı. İlk golün pasını veren Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı.
Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.
Villarreal ise konuk ettiği Elche'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin 27. haftasında 67 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Real Madrid 63, Atletico Madrid ve Villarreal 54'er puanla Barcelona'yı izledi.