Barcelona'dan art arda üçüncü galibiyet

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk olduğu maçı uzatma dakikalarında gelen golle kazandı. Konuk takımın gollerini Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde attı. İlk golün pasını veren Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı.

Villarreal ise konuk ettiği Elche'yi 2-1 mağlup etti.