Bartali'ye tekme atan taraftar için istenilen ceza belli oldu

Olay, 30 Ağustos 2019'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin son dakikalarında Galatasaray yedek kulübesi ile Kayserispor'un Batı Tribünü'nde yer alan taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sonucu Kayserispor taraftarı Serkan D.'nin Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin sırtına tekme atarak yaraladığı iddia edildi.
Bartali'nin şikayeti üzerine Serkan D., hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"Kimseye saldırmadım"
Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen Serkan D., "Maçın son dakikalarına doğru Galatasaray yedek kulübesinden bize doğru küfür ettiler. Kimseye saldırmadım. Küfür etmedim. Suçsuzum" dedi.
"Sırtıma tekme atıldı"
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kulüp tercümanı eşliğinde ifadesi alınan şikayetçi Alberto Bartali ise, "Taraftarlar tarafından tahrik edildik. Bize bazı sözler söylediler. Biz profesyonel insanlar olduğumuz için böyle şeylere aldırış etmedik. Sonra birisi sırtıma tekme attı. Kendimi sahaya attım. Kim olduğunu görmedim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Sanık Serkan D., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.