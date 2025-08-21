Yeni Şafak
Başakşehir 1-2 Universitatea Craiova Maç Özeti (VİDEO)

22:3821/08/2025, Perşembe
Başakşehir - Craiova maçından kare.
Başakşehir - Craiova maçından kare.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir konuk ettiği Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Temsilcimizin tek golünü 87. dakikada Ebosele kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk etti.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakadan turuncu-lacivertliler 2-1 mağlup ayrıldı.


Temsilcimizde Leo Duarte 45. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Opoku dahil oldu.


Başakşehir'in tek golünü 87. dakikada Ebosele attı. Rumen ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Cicaldau ile 61. dakikada Mora kaydetti.


Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Romanya'da oynanacak.


Başakşehir - Craiova maçı 11'leri

Başakşehir:
Muhammed, Onur, Léo, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer, Shomurodov, Da Costa.
Craiova:
Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.

İKİNCİ YARI

62' Carlos Mora ile CS Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

74' Ceza sahası içinde topla buluşan Assad Al-Hamlawi, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

81' CS Universitatea Craiova takımı Assad Al-Hamlawi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Assad Al-Hamlawi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelledi.

87' Başakşehir Ebosele ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen pozisyonda Ebosele ceza sahası içine koşu yaptı. Bu oyuncu dar açıdan sağ ayağının üstü ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.


BAŞAKŞEHİR - CRAİOVA MAÇ SONUCU

BAŞAKŞEHİR - CRAİOVA MAÇ ÖZETİ
Başakşehir - Universitatea Craiova maçının özetini izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI

