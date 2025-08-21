Temsilcimizde Leo Duarte 45. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Opoku dahil oldu.

6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

74' Ceza sahası içinde topla buluşan Assad Al-Hamlawi, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

81' CS Universitatea Craiova takımı Assad Al-Hamlawi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Assad Al-Hamlawi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelledi.

87' Başakşehir Ebosele ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen pozisyonda Ebosele ceza sahası içine koşu yaptı. Bu oyuncu dar açıdan sağ ayağının üstü ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.