Başakşehir - Beşiktaş maçı | CANLI

Başakşehir - Beşiktaş maçı | CANLI

18:5115/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı anlatımı
Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı anlatımı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.

Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri

Başakşehir:
Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh.


