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Başakşehir Çağdaş Atan'la sözleşme yeniledi

Başakşehir Çağdaş Atan'la sözleşme yeniledi

13:3629/05/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Başakşehir Çağdaş Atan'la yola devam etme kararı aldı.
Başakşehir Çağdaş Atan'la yola devam etme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesini yeniledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde teknik direktör Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, gelecek sezon ligde ve Avrupa kupalarında daha büyük hedefler koyacaklarını söyledi.


Sözleşme yenilediği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Atan, "İki sene önce buraya ilk imzamı atarken yaşadığımdan daha fazla heyecanlıyım. İstikrarlı bir kulübün içinde teknik direktör olarak görev alabilmek benim için çok önemli. Sürdürülebilir bir başarı anlayışına sahip RAMS Başakşehir'de 2 sezonu bitirdik. İlk kez bir kulüpte 3. sezona başlayacağım. Bu da benim için ayrı bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.


"Gelecek sezon hedefimiz daha farklı ve büyük olacak"


Çağdaş Atan, gelecek sezon mücadele edecekleri UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkarak final turlarına yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.


Bu sezon Avrupa kupalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Atan, "Elde ettiğimiz tecrübeyle gelecek sezon hedefimiz daha farklı ve büyük olacak. Saha sonuçlarıyla Avrupa kupalarında ülkemize en fazla puan katkısı yaptığımız sezonu yaşamak istiyoruz. Bu sezondan daha iyisini yapabiliriz. 30 Haziran'dan itibaren hiç durmadan çok çalışarak hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz başarılara ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Hazır bir takım olduklarını belirten Çağdaş Atan, "Bu sezon çeyrek final görme ihtimalimiz yüksekti. Hayallerimin içinde gelecek sezon bunu yakalamak var. Bu, gerçekçi bir hedef. Takımdaki değişimi tamamlamak üzereyiz. Gruplardan çıktıktan sonra daha fazlasını başaracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

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