Başakşehir Çağdaş Atan'la sözleşme yeniledi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde teknik direktör Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, gelecek sezon ligde ve Avrupa kupalarında daha büyük hedefler koyacaklarını söyledi.





Sözleşme yenilediği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Atan, "İki sene önce buraya ilk imzamı atarken yaşadığımdan daha fazla heyecanlıyım. İstikrarlı bir kulübün içinde teknik direktör olarak görev alabilmek benim için çok önemli. Sürdürülebilir bir başarı anlayışına sahip RAMS Başakşehir'de 2 sezonu bitirdik. İlk kez bir kulüpte 3. sezona başlayacağım. Bu da benim için ayrı bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.





"Gelecek sezon hedefimiz daha farklı ve büyük olacak"





Çağdaş Atan, gelecek sezon mücadele edecekleri UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkarak final turlarına yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.





Bu sezon Avrupa kupalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Atan, "Elde ettiğimiz tecrübeyle gelecek sezon hedefimiz daha farklı ve büyük olacak. Saha sonuçlarıyla Avrupa kupalarında ülkemize en fazla puan katkısı yaptığımız sezonu yaşamak istiyoruz. Bu sezondan daha iyisini yapabiliriz. 30 Haziran'dan itibaren hiç durmadan çok çalışarak hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz başarılara ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



