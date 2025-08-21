Başakşehir - Craiova maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Muhammed, Onur, Léo, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer, Shomurodov, Da Costa.

Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 17. maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.