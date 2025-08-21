Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir - Craiova maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Başakşehir - Craiova maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

19:5021/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Başakşehir - Craiova maçı canlı anlatımı.
Başakşehir - Craiova maçı canlı anlatımı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.


Başakşehir - Craiova maçı 11'leri


Başakşehir:
Muhammed, Onur, Léo, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer, Shomurodov, Da Costa.
Craiova:
Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram.


Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 17. maç


Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.


Başakşehir'in kadrosu


İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:


Kaleci:
Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans:
Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha:
Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet:
Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

#Başakşehir
#Craiova
#Konferans Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2025: İstanbul'da hangi okullara işçi alınacak? İŞKUR E-Şube İstanbul TYP işçi alımı başvuru ekranı