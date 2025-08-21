Başakşehir - Craiova maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Başakşehir - Craiova maçı 11'leri
Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 17. maç
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.
Başakşehir'in kadrosu
İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle: