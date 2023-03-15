Başakşehir ilk maçta 1-1 berabere kalırken temsilcimizin golünü Stefano Okaka kaydetmişti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, bugün tek maçla başlayacak. Avrupa'daki 3 temsilcimizden Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşılaşacak. Mücadele saat 20.00 başlayacak. Maç Exxen ve TV 8.5'dan canlı yayınlanacak.
Mücadelenin hakemi Benoit Bastien, yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.
İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orhan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti. Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.
Turuncu-lacivertli temsilcimizden beklentimiz turu geçerek Türkiye'nin 'UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'ndaki yerini yukarılara taşıması.
Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil de bu maçta takımındaki yerini alamayacak.
Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. tarihimizin en önemli maci Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Tarihimizin en önemli maçını oynayacağız" dedi. Genç çalıştırıcı, "İnşallah ülkemize çeyrek final getirmek istiyoruz, inşallah kazanan taraf oluruz. Sonrasını düşünürüz" diye konuştu.
Başakşehir'in muhtemel 11'i: Volkan Babacan, Duarte, Ömer Ali, Touba, Lima, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Serdar Gürler. Januzaj, Okaka
Gent'in muhtemel 11'i: Roef, Piatkovvski, Ngadeu, Fortuna, Hyun-Seok, Cuypers, De Şart, Castro-Montes, Fofana, Kums, Orban