Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşa konuşan 42 yaşındaki çalıştırıcı, kendisine küfür eden taraftarlara "35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfretmek... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz." dedi.