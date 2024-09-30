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Başakşehir-Rapid Wien maçını İsveçli hakem yönetecek

Başakşehir-Rapid Wien maçını İsveçli hakem yönetecek

15:4630/09/2024, Monday
IHA
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Adam Ladeback
Adam Ladeback

İstanbul Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi ilk maçında evinde Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile oynayacağı maçı İsveçli hakem Adam Ladeback yönetecek.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında 2 Ekim Çarşamba günü Avusturya ekibi Rapid Wien ile sahasında karşı karşıya gelecek


Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu’nda Adam Ladeback düdük çalacak. Ladeback’ın yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joakim Östling olacak.


Karşılaşmanın VAR koltuğunda İngiliz Peter Bankes oturacak. Bankes’e AVAR olarak vatandaşı Darren England eşlik edecek.



#UEFA Konferans Ligi
#Başakşehir
#Rapid Wien

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