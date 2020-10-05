Başakşehir'den transferin son dakikalarında büyük sürpriz

Süper Lig'de henüz gol atamayan Başakşehir, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu kadrosuna kattı.
Havalimanından alınan özel araçla transfer tescil bürosuna yetiştirilen Brezilyalı 10 numara, transfer döneminin kapanmasına 44 dakika kala kendisini Başakşehirli yapan imzayı attı.
Başakşehir Giuliano'dan önce Deniz Türüç'ü kiralık olarak transfer etmişti.
- Giuliano önceki günlerde Al Nasr ile yollarını ayırmış ve serbest duruma düşmüştü.
Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden Brezilyalı oyuncunun transferine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi;
- "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"
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