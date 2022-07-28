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Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'u eleyerek adlarını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı. Temsilcilerimizin 3. Turdaki rakipleri de belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir ve Konyasporun rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı toplamda 2-1'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

Konyaspor ise, toplamda 5-0 gibi farklı bir skorla Belarus ekibi BATE Borisov'u rahat geçerek adını bir üst tura yazdıran diğer temsilcimiz oldu.

Sonuçlanan diğer maçların ardından Başakşehir ve Konyaspor'un, bir üst turdaki rakipleri de belli oldu.

Alınan diğer sonuçlara göre Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Konyaspor ise Lihtenştayn temsilcisi FC Vaduz takımıyla eşleşti.

Konyaspor'un rakibi FC Vaduz, Lihtenştayn Ülkesi'nde futbol ligleri olmadığı için İsviçre 2. Ligi'nde mücadele ediyor.

Öte yandan birinci maçlar 4, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak

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