Başakşehir'de Galatasaray mesaisi başladı

16:036/10/2025, Pazartesi
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında RAMS Başakşehir sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.






