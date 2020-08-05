Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu öncesinde, 2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın akıbeti belli değil. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren ve yaptığı bireysel antrenmanlarla da form tutan tecrübeli futbolcu, yüksek ücret beklentisi ve tutarsız davranışları sebebiyle transferin uzağında kaldı.

Haftalar öncesinde Medipol Başakşehir ile de görüştüğü ileri sürülen ve ön anlaşmaya varan Hasan Ali’nin turuncu lacivertli yönetimi oyalama taktikleri kendisinden vazgeçilmesine sebep oldu.

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oluyor: Sezon sonunda masaya oturacak Süper Lig’de geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla Trabzonspor’un iki puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir’de teknik heyet ve yönetim, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda kaçan kupayı bu sezon müzesine götürmek isteyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek senenin kadro planlaması konusunda yönetimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin transferde öncelik verdiği mevki ise sol bek. Başakşehir, üç sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki Clichy’nin yerine arayışlarına başladı.Hasan Ali ile temas kurulduTuruncu-lacivertlilerin sol bek adaylarından biri Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerde yeteri kadar süre alamayan Hasan Ali için devreye giren Başakşehir, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı futbolcuyla da bir ön görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen bu görüşmenin ardından taraflar, sezon sonunda tekrar masaya oturmak için anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde gelecek sezondan itibaren turuncu-lacivertli formayı giymeye yakın.Hasan Ali, bu sezon sarı-lacivertlilerle ligde 13 maça çıkıp 1 asist yaptı.Rybus da gündemdeBaşakşehir’de gündemdeki bir diğer isim ise Maciej Rybus. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu, turuncu-lacivertlilerin sol bek için düşünüğü oyunculardan biri. Başakşehir, Rus ekibi ile 2019-2020 sezonunda toplamda 23 maça çıkıp 4 asist yapan Rybus’la da görüşme halinde.Turuncu-lacivertliler, ligde kalan 5 maçlık periyodu da atlattıktan sonra transfer için son kararını verecek.Galeri: Hasan Ali'nin rüya 11'i

Fenerbahçe 600 bin euro önerdi, Hasan Ali kabul etmedi

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuyla ilk yaptığı görüşmede 1+1 yıllık teklifte bulundu. İlk teklifin yıllık 400 bin euro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin euroya çıkardı. Tecrübeli futbolcu ise ücreti az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin fiyat artırmasını beklerken, Başakşehir yeni adaylara konsantre oldu

Yeni sezonda ilk önceliği Fenerbahçe forması giymek olan Hasan Ali, sarı lacivertli yönetimin teklifini 2+1 ve ücretini de daha da yukarıya çıkarmak istemesinden dolayı Başakşehir yönetimini bekletince kendisinden vazgeçildi. Başakşehir ile yaptığı ön anlaşmada yıllık bonuslar hariç 750 bin euro alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun tutumundan sonra turuncu lacivertli yönetim sol bek Clichy’nin arkasına yedek olarak başka bir isim düşünmeye geçti. Başakşehir yönetiminin genç bir isim ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin de Hasan Ali’nin bu tutumundan dolayı oyuncuyla mecbur kalmadıkça sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım'a İstanbul'dan 2 talip Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde futbol kulüplerinde de bir hayli artan yeni tip koronavirüs salgını birçok futbolcuyu etkiledi. Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım. Kick boks şampiyonu ile hazırlanıyorForm tutmak için dünya ve Avrupa eski kick boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali Kaldırım, TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a kadar güç depoluyor. Devrim Akarsu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan milli sol bek hırsı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray ya da BaşakşehirFenerbahçe Kulübü'nün hazırladığı bireysel ve takım ile çalışmaların yanı sıra yıllardır Devrim Akarsu ile özel antrenman yapan Hasan Ali, hakkında çıkan haberlere de kulak asmıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek. Fenerbahçe Kulübü ile anlaşamaması durumunda ise kendisine Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.Galeri: 'Sol bekin kralı' belli oldu: Transfer bedavaya bitecek

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın takımdan gitmesini isteyen sarı lacivertli taraftarlar, #YallahHasanAli etiketini TT yaptı. pic.twitter.com/cfArMFzsEZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020