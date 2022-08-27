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Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Başakşehir, A grubunda Fiorentina, Hearts ve Riga FC ile eşleşti. Aynı zamanda Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü de belli oldu. Peki Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk maçı kimle oynayacak ve Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehirin Konferans Ligi grup fikstürü belli oldu mu? İlk maç Hearts
Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü belli oldu mu? İlk maç Hearts

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, İstanbul’da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden olan ve son olarak Fatih Karagümrük’te teknik direktörlük görevi üstlenen Volkan Demirel ile kariyerinde Lens, Liverpool, Slavia Prag formaları giyen eski futbolcu Vladimir Smicer gerçekleştirdi.

Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden İstanbul Başakşehir, kura çekimine 1’inci torbadan katıldı. Kura çekimi sonrasında Başakşehir, A grubunda Fiorentina, Hearts ve Riga FC ile eşleşti.

Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü belli oldu

  • Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü şu şekilde:
  • 8 Eylül | Hearts-Başakşehir
  • 15 Eylül | Başakşehir-Fiorentina
  • 6 Ekim | RFS-Başakşehir
  • 13 Ekim | Başakşehir-RFS
  • 27 Ekim | Fiorentina-Başakşehir
  • 3 Kasım | Başakşehir-Hearts

Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım

Deneyimsiz teknik adam

Fiorentina’nın teknik direktörü Vincenzo Italiano’nun kariyeri dikkat çekiyor. Daha önce takım çalıştırmamış olan Italiano, ilk kez Fiorentina’da görev yapıyor. Son 2 sezondur Mor Menekşeler’i çalıştıran 44 yaşındaki teknik direktör, takımın başında görev aldığı 47 maçta 24 galibiyet elde ederken, 16 mağlubiyet aldı, 7 müsabakada ise beraberlik yaşadı. Floransa ekibi, 47 bin 282 seyirci kapasitesine sahip olan Artemio Franchi Stadı’nda mücadele ediyor.

Geçen yılın flaş ekibi Hearts

İskoç temsilcisi Hearts’in 12 milyon 750 bin Euro’luk değeri bulunuyor. İskoç temsilcisi, geçen yıl İskoçya Premier Ligi’ni 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Hearts takımında oyuncuların değerleri de dikkat çeken bir diğer detay. En değerli futbolcular 1 milyon Euro ile Kingsley, Atkinson, Baningime yer alıyor. Hearts teknik direktörü olarak da Robbie Neilson görev yapıyor. 42 yaşındaki antrenör daha önce 2 takımda görev alırken, son 4 sezondur da Hearts’ü çalıştırıyor. Hearts, maçlarını Edinburg’taki Tynecastle Park’ta oynuyor. Tynecastle Park’ın kapasitesi ise 20 bin 100.

Rigas Skola 250 kişilik stadıyla dikkat çekiyor

A grubunun en zayıf halkası olan Letonya ekiplerinden Rigas Skola’nın yaklaşık 9 milyon Euro’luk değeri bulunuyor. Takımın en değerli futbolcusu olarak ise 1 milyon 200 bin Euro ile Andej İlic. Teknik direktörlüğünü Viktors Morozs’un yaptığı Rigas Skola takımı maçlarını ise 250 kişi kapasiteli Jana Skredela Stadı’nda oynuyor.

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