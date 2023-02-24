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Spor

Başakşehir'in rakibi Gent'i tanıyalım

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleştiği Gent, Belçika'nın son dönemde en çok dikkati çeken takımı olarak ön plana çıkıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:02 . 24/02/2023 Cuma
AA
Gent bu sezon Avrupa Ligi play-off turunda Omonia'ya elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Gent bu sezon Avrupa Ligi play-off turunda Omonia'ya elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Belçika ekibi Gent olmuştu. Belçika'nın bir numaralı liginde 1989-90 sezonundan beri mücadele eden Gent, ilk şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşadı.


Ertesi sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Gent, bunu başaran ilk Belçika takımı oldu. Maçlarını 20 bin kişilik KAA Gent Stadı'nda oynayan takımın teknik direktörlüğünü ise Belçikalı Hein Vanhaezebrouck yapıyor.


Belçika ekibi bu sezon ligde 42 puanla 5. sırada bulunuyor. Gent'in kadro değeri, Transfermarkt'a göre 67.4 milyon euro. Ön plana çıkan futbolcuları 15 gol 4 asistli Hugo Cuypers, 5 gol, 6 asistli Hyun-seok Hong.


Karabağ'ı elemişti

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılan Gent, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omania Nicosia'ya 2 maçta da 2-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.


Mavi-beyazlılar, Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock Rovers ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti. Rakibini penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Gent, Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.




- Ligde 5. sırada


Gent, bu sezon ligde zirve yarışından uzak kaldı.

Belçika Ligi'nde 26 hafta sonunda 42 puan toplayan mavi-beyazlılar, lider Genk'in 21 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde oynadığı son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Gent, inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor.

#FUTBOL
#Gent
#Medipol Başakşehir
#SÜPERLİG
24 dakika önce
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Başakşehir'in rakibi Gent'i tanıyalım
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