Spor Başkan açıkladı Ljajic için Beşiktaş ile anlaştık
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Başkan açıkladı: Ljajic için Beşiktaş ile anlaştık

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Adem Ljajic için Beşiktaş'la el sıkıştıklarını ve oyuncudan yanıt beklediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Başkan açıkladı: Ljajic için Beşiktaş ile anlaştık
Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 85 maçta 18 gol attı ve 26 asist kaydetti.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adem Ljajic'in transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 30 yaşındaki yıldız için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

"Adem teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak"


Ajansspor'a konuşan Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.

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