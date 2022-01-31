Başkan açıkladı: Ljajic için Beşiktaş ile anlaştık

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adem Ljajic'in transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 30 yaşındaki yıldız için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

"Adem teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak"

Ajansspor'a konuşan Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.

Beşiktaş'ın kadro dışında kalan futbolcuları transferin son gününde takımdan ayrılmayı reddetti ve siyah beyazlı kulübe ciddi bir mali yük oluşturdu



❌Adem Ljajic

❌Douglas

❌Jeremain Lens pic.twitter.com/dHK4RS0clb REKLAM September 13, 2021

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