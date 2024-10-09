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Başkan Hasan Arat açıkladı: İşte 'Kara Duvar' projesindeki son durum

Başkan Hasan Arat açıkladı: İşte 'Kara Duvar' projesindeki son durum

13:509/10/2024, mercredi
G: 9/10/2024, mercredi
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan işbirliği anlaşmasında açıklamalarda bulundu. TÜMOSAN Konyaspor maçında bazı sürprizlerin olacağını vurgulayan başkan Arat, "Stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz." dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, KİPTAŞ ile yapılan işbirliği anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu.


Konyaspor maçında stadyumda bazı sürprizlerin olacağını vurgulayan başkan Arat, siyah-beyazlıların Kara Duvar projesine değindi.


Başkan Hasan Arat şöyle konuştu:
'Çatı da güzel oldu'

"Göreve geldiğimiz günden bu yana gecesini gündüze katan, sabah 6'da Ümraniye'ye giden, bu tesislerin tamamına eli değen, hepsini düzeltmeye çalışan kıymetli yönetim kurulu üyemiz Çağlayan Tugal. Çatıyı da tamamen değiştirdi. Güzel oldu. Çok iyi bir malzeme kullanıldı. Zamanında yapılması gereken orijinal malzemeyi biz kullandık. Çağlayan Bey'i Beşiktaş camiası büyük bir takdirle karşılıyor."

'Çok fazla Kartal ismine rastlıyorum'

"Anadolu'da, İstanbul'da çok fazla Kartal ismine rastlıyorum. Geçen Hollanda'ya giderken uçaktaki hostesin soyadı Beşiktaş'tı. Çok enteresan. İnsan her gün yeni şeyler öğreniyor."


'Stadyumumuzda bazı sürprizler olacak'

"Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Çok süratle, izin çıktıktan sonra 4-5 hafta içerisinde değişim yapabiliyoruz. Koltuklar zamanında çok güzel düzenlenmiş."







#Beşiktaş
#Hasan Arat
#TÜMOSAN Konyaspor

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