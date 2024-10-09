Başkan Hasan Arat açıkladı: İşte 'Kara Duvar' projesindeki son durum

"Göreve geldiğimiz günden bu yana gecesini gündüze katan, sabah 6'da Ümraniye'ye giden, bu tesislerin tamamına eli değen, hepsini düzeltmeye çalışan kıymetli yönetim kurulu üyemiz Çağlayan Tugal. Çatıyı da tamamen değiştirdi. Güzel oldu. Çok iyi bir malzeme kullanıldı. Zamanında yapılması gereken orijinal malzemeyi biz kullandık. Çağlayan Bey'i Beşiktaş camiası büyük bir takdirle karşılıyor."

"Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Çok süratle, izin çıktıktan sonra 4-5 hafta içerisinde değişim yapabiliyoruz. Koltuklar zamanında çok güzel düzenlenmiş."